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Один человек извлечен из-под завалов гостиницы в Геленджике

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС извлекли из-под завалов взорвавшейся в Геленджике гостиницы одного человека, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Одного человека спасатели извлекли из-под завала, передали медикам", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что остекление и внутренние конструкции первого этажа гостиницы были повреждены взрывом, предположительно, бытового газа в Геленджике, 50 человек были эвакуированы. Информированный источник рассказал "Интерфаксу", что в результате инцидента один человек погиб и несколько пострадали.

Источник в службах технического надзора города заявил агентству, что взрыв газа в гостинице могло спровоцировать нарушение техники безопасности.

"Основная версия - нарушение правил безопасной эксплуатации газового оборудования персоналом гостиницы", - сказал собеседник агентства.

Будет также проверена версия неисправности оборудования. "Необходимо установить, кто монтировал оборудование, была ли у рабочих квалификация", - сказал источник.

Информированный источник со своей стороны сообщил "Интерфаксу", что эпицентр взрыва в гостинице находился на первом этаже.

"Взрыв раздался в магазине на первом этаже после того, как работники включили электричество. По соседству располагается кухня гостиницы. К тому времени там уже произошла утечка газа и оба помещения были заполнены газо-воздушной смесью", - сказал собеседник агентства.

Взрывом повреждены все четыре этажа здания, обрушилась стена и перекрытия, сообщил источник.

Геленджик МЧС

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