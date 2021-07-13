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Пострадавшему от паводка Дальнему Востоку направят более 1 млрд руб.

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Пострадавшим из-за прошлогодних паводков жителям Еврейской автономной области (ЕАО) и Хабаровского края будет выделено более 1 млрд рублей.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Средства пойдут на приобретение квартир или проведение капитального ремонта в поврежденных помещениях. Ожидается, что благодаря этому будет закуплено около 13 тыс. кв. м жилья, отремонтировано около 4,9 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении на сайте правительства РФ во вторник.

Минстрою РФ поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с региональными властями.

Паводки в отдельных регионах Дальневосточного федерального округа случились из-за сильных дождей в августе - сентябре 2020 года. Стихийное бедствие было признано чрезвычайной ситуацией межрегионального характера, ее последствия ликвидировали более тысячи спасателей и военных.

ДФО Еврейская автономная область ЕАО Хабаровский край

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