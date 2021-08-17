Полпред Трутнев оценил пока в 15 млрд рублей ущерб от паводков в ДФО

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Расчетный ущерб от паводков в четырех регионах Дальнего Востока уже составляет 14,7 млрд рублей, сообщил ГТРК "Владивосток" вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Он сказал, что в зоне наводнения оказались 27 тысяч человек, и добавил, что оценка ущерба будет уточняться с учетом "каждого строения, каждого моста".

"На 2013 год, я помню эти цифры, было 224 тысяч человек пострадавших, то есть это почти в десять раз больше, и ущерб составлял 42 млрд рублей, причем, извините, в ценах 2013 года", - сказал чиновник.

По его словам, подготовка к прогнозируемому паводку позволила сэкономить бюджетные деньги, а многим людям - избежать ущерба и проблем.

"Но это не значит, что нам надо останавливаться. Много чего еще надо сделать. И этот паводок, он дает много нам, скажем так, информации для того, чтобы мы еще раз занялись вопросами защиты населения, населенных пунктов и объектов экономики", - подчеркнул вице-премьер.

В этой связи он отметил, что не во всех регионах еще построены защитные дамбы.

"В числе отстающих у нас есть часть районов Еврейской автономной области и Комсомольск-на-Амуре. Мы там серьезно так разбирались с губернаторами. Эту работу тоже завершим. Но даже в том объеме, в котором она построена, это десятки километров, она позволила сдержать воду по отношению к большому количеству населенных пунктов, домов, объектов экономики", - добавил Трутнев.

Ситуация с наводнениями в регионах обсуждалась на совещании у президента 6 августа. Там чиновники обсуждали механизм присуждения компенсаций при повторных ЧС на конкретных территориях, предлагали запретить использовать сельхозземли, которые часто затопляет. Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн попросил Владимира Путина дать поручение уменьшить уровень регионального софинансирования при строительстве защитных дамб до 99 на 1%.