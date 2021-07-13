ФСБ предупредила трех челябинцев о перспективе стать фигурантами дела о госизмене

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Три сотрудника объекта ядерно-оружейного комплекса на территории Челябинской области, которые пытались завязать контакт с иностранными спецслужбами, получили предостережение от Федеральной службы безопасности России.

"Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ по Росгвардии (УФСБ России по ФСВНГ) и УФСБ по Челябинской области пресекли деятельность троих жителей области, которые предпринимали попытки установить контакты с представителями иностранных спецслужб в целях передачи им сведений, составляющих гостайну", - говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что южноуральцы попали в поле зрения военной контрразведки в 2019 году. В частности речь идет о попытках передать информацию, связанную со спецификой организации охраны объектов ядерно-оружейного комплекса подразделениями Росгвардии.

Этим гражданам объявлены предостережения ФСБ РФ о том, что в случае продолжения подобных действий они могут стать фигурантами уголовного дела по ст. 275 УК РФ (госизмена).