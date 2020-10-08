ФСБ сделала предупреждение хакеру из Саратова

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - УФСБ по Саратовской области сообщило, что вынесло предупреждение жителю Саратова за намерение взломать информационные системы органов госвласти.

Спецслужба выяснила, что он высказывал намерение "посредством использования вредоносной компьютерной программы, предназначенной для нейтрализации средств защиты компьютерной информации", получить доступ к этим системам. Его действия подпадали под ч. 1 ст. 273 УК ("Создание, использование, распространение вредоносных компьютерных программ").

Поэтому его предупредили о недопустимости таких действий.