Еще один рабочий погиб в строящемся руднике "Юбилейный" в Башкирии

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Водитель подземной самоходной машины погиб в строящемся руднике по добыче медной руды "Юбилейный" в Хайбуллинском районе Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Шахтостроительное управление" во вторник.

По предварительным данным, накануне вечером 22-летний машинист подземной самоходной машины подрядной организации ООО "ШСУ", выполняя маневры, не связанные с технологическим процессом, в наклонном съезде горизонта 270 - 225 метров потерял контроль над управлением, и машина самопроизвольно съехала вниз.

"При невыясненных обстоятельствах машинист при неконтролируемом движении автомобиля оказался вне кабины, вследствие чего получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных и надзорных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

Предприятие обещает оказать помощь в погребении рабочего и выполнить "все социальные обязательства".

Между тем это уже второй случай гибели рабочего на этом руднике.

Ранее сообщалось, что в минувший четверг рядом с поселком Петропавловский Хайбуллинского района в строящемся руднике по добыче медной руды "Юбилейный", принадлежащем ООО "Башкирская Медь", произошло обрушение горных пород.

В результате происшествия под завалом остался 51-летний машинист погрузочной машины, спасатели извлекли его тело в ночь на пятницу.

По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Шахтостроительное управление" (Учалы, Башкирия) создано в 2009 году, ведет строительство прочих инженерных сооружений, 16% долей принадлежит АО "Учалинский ГОК".

ООО "Башкирская медь" создано в структуре УГМК весной 2006 года. Предприятие, обладая лицензиями на отработку Юбилейного и группы Подольских месторождений с общими запасами около 200 млн тонн руды, занимает ведущее место в Башкирии по запасам медных и медно-цинковых руд.

Строительство подземного рудника на месторождении "Юбилейное" ведется с 2011 года, первая руда добыта опытно-промышленным способом в апреле 2015 года. Месторождение насчитывает шесть залежей медно-колчеданной руды общим объемом свыше 100 млн тонн.