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На руднике "Норникеля" в Норильске погиб машинист

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Норильске на руднике "Комсомольский" ГМК "Норильский никель" погиб рабочий. По факту началась доследственная проверка на предмет возможных нарушений правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекших по неосторожности гибель человека, сообщили в СК.

Машинист погрузочно-доставочной машины подземного участка эксплуатации и обслуживания самоходного оборудования рудника погиб на подземном участке очистных работ 25 июля. Ему было 50 лет.

По предварительным данным, пока он занимался отгрузкой горной массы, в очистном пространстве камеры произошло отслоение и кусок породы упал на кабину машиниста. Он погиб на месте от полученных травм.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Норильск Норникель Комсомольский СКР Красноярский край

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