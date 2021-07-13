В Иркутске мужчина с ребенком перелез через балкон высотки

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Житель Иркутска с ребенком перелез через балконные перила на одном из верхних этажей высотки на Советской улице, сообщают очевидцы в соцсетях.

По их данным, мужчина кричит, что ему изменила жена.

Пресс-служба главного управления МВД по региону сообщила журналистам, что мужчина продолжает находиться на внешней стороне балкона. По данным пресс-службы, ребенок находится с внутренней стороны.

Как отмечается, мужчина отказывается возвращаться в квартиру, требует встречу с женой.

Территория оцеплена полицией, проход пешеходов по улице временно ограничен. На месте находятся спасатели.