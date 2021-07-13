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Задержан иркутянин, перелезший через балкон высотки с ребенком

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Иркутске местного жителя, который перелез с ребенком через балконные перила на одном из верхних этажей высотки на улице Советской, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы главного управления МВД по региону Герман Струглин.

"Задержан. Ребенок спасен", - сказал Струглин.

Он уточнил, что инспектор по делам несовершеннолетних, психолог МЧС и соседи убедили мужчину открыть дверь, после чего зашли в квартиру.

Ранее со ссылкой на очевидцев сообщалось, что мужчина кричал, что ему изменила жена.

По данным полиции, одной из причин инцидента являются проблемы в семье.

Переговоры с мужчиной велись около двух часов.

Территория была оцеплена полицией, проход пешеходов по улице был временно ограничен. На месте находились спасатели.

По информации очевидцев, под балконом был развернут "куб жизни" (прыжковое спасательное устройство - ИФ).

Иркутск МВД

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