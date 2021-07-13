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На Куршской косе появится второй глэмпинг для туристов

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - На Куршской косе уже в этом летнем сезоне появятся новые места для размещения отдыхающих, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь национального парка Ольга Большакова.

"Ежегодно на косу приезжает большое количество туристов, которые хотели бы не только совершить экскурсию, но и провести здесь несколько дней. Поэтому руководством нацпарка принято решение о строительстве на его территории нового глэмпинга (разновидность кемпинга с "гламурным" комфортом гостиничного уровня - ИФ), аналогично тому, что уже работает у нас с 2019 года", - сказала Большакова.

По ее словам, новое место приема туристов уже активно строится в поселке Морское. В глэмпинге будет 11 мест проживания, рассчитанных на двух-трех человек. Главной особенностью станет экологическая составляющая самого "кемпинга с комфортом" и условий пребывания в нем. Она отметила, что природа косы не должна страдать ни при строительстве, ни при заполнении глэмпинга.

"Вся инфраструктура этой лесной гостиницы будет расположена на сваях и деревянных платформах. Вода будет привозной, электроэнергия - от солнечных батарей, переходы к морю - только по деревянным настилам. Словом, наши гости должны быть привержены экологической политике и понимать, что Куршская коса - это рекреационная зона и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО", - отметила Большакова.

В нацпарке рассчитывают, что новый объект приема туристов заработает в конце июля. Спрос на такой отдых очень большой. Места в первом глэмпинге, который работает в поселке Лесное, раскупаются почти мгновенно.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть - 48 км, литовская - 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

Пляжи косы очень популярны в России и Литве из-за малого количества отдыхающих и красивого пейзажа.

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