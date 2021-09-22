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Хроника последних дней СССР

Куршская коса приняла летом рекордное число туристов за свою историю

Куршская коса приняла летом рекордное число туристов за свою историю
Фото: Ладислав Карпов/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Национальный парк "Куршская коса" минувшим летом принял "максимальное число туристов за свою историю", в том числе 1300 групп, сообщил "Интерфаксу" директор нацпарка Анатолий Калина. Он считает, что у парка еще остаются резервы для расширения инфраструктуры гостеприимства, но они не бесконечны.

Лето 2021 года он назвал испытанием на прочность для парка, к которому парк готовился с учетом опыта 2020 года.

"Мы официально приняли 1300 тургрупп, что на 30% больше, чем в предыдущем году. Естественно, все они приезжали на больших и малых автобусах вместимостью от 10 до 60 человек. Тысячи людей самостоятельно прибывало и на рейсовых автобусах, и легковых автомашинах", - сказал Калина.

По его оценке, хорошо сработала система продажи электронных билетов и новая схема организации проезда машин через КПП. Грамотная работа с туроператорами позволила эффективно разводить по маршрутам организованные группы: только смотровая площадка на высоте Эфа принимала в сутки до 3 тысяч человек и не менее напряженно было в Танцующем лесу.

Руководство парка рассчитывает за счет реконструкции основной дороги через косу планируется увеличить число парковочных мест для автотранспорта, отметил Калина.

"На той же высоте Эфа собирается иначе организовать и расширить стоянки для автобусов и легковых автомашин. Уже ведем сооружение на турмаршрутах более вместительных и удобных смотровых площадок", - добавил он.

"Сегодня мы отмечаем этот успех и уже готовимся к сезону 2022 года. Но при этом мы громко и настойчиво говорим, что Куршская коса не может бесконечно жертвовать уникальной природой ради приема еще большего число туристов. Ее рекреационные и инфраструктурные возможности ограничены", - подчеркнул директор нацпарка.

Куршская коса - песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть - 48 км, литовская - 50 км), шириной от 400 м до 4 км в Балтийском море. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

Куршская коса Танцующий лес Эфа Анатолий Калина Калининградская область коронавирус

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