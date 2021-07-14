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В РФ с 2009 года снижается заболеваемость вирусным гепатитом С

COVID-19 не усугубляет течение гепатита С, заявили в Минздраве

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В России с 2009 года наблюдается снижение уровня заболеваемости гепатитом С, при этом наиболее подвержены инфицированию люди в возрасте от 30 до 50 лет, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ Владимир Чуланов.

"С 2009 года мы наблюдаем снижение заболеваемости гепатитом С, с 41 случая на 100 тыс. населения до 31 случая на 100 тыс. человек в 2019 году, но в абсолютных цифрах (в 2019 году - ИФ) это составило 45 тыс. вновь выявленных случаев. В 2020 году мы увидели, что заболеваемость снизилась практически в два раза", - сказал Чуланов на пресс-конференции в среду.

Вместе с тем он отметил, что снижение новых случаев гепатита С в 2020 году произошло потому, что "в прошлом году нам, к сожалению, было не до гепатита С, мы занимались совсем другой проблемой, и продолжаем ею заниматься, это COVID-19".

По словам Чуланова, в прошлом году из-за коронавируса "учесть всех пациентов не было возможности" и "заболеваемость снизилась, может не так значимо".

Он также сказал, что пиковые значения заболеваемости гепатитом С наблюдаются среди самой активной части населения в возрасте от 30 до 50 лет.

"Именно в этой группе мы видим самые высокие цифры заболеваемости и смертности тоже, мы теряем людей именно в расцвете своей активной жизни", - сообщил Чуланов.

При этом представитель Минздрава отметил, что в настоящий момент наблюдается тенденция снижения регистрации новых случаев в возрастной группе от 20 до 29 лет и повышение в группе от 40 до 49 лет. "Чем старше возраст заболевшего, тем выше риск неблагоприятного исхода", - подчеркнул инфекционист.

Как сказал Чуланов, на сегодняшний день "ошибочно думать", что гепатит С является болезнью "каких-то асоциальных групп и явлений", поэтому для достижения элиминации (сокращения) необходимо внедрение эффективных мер профилактики и выявления, расширение доступа к тестированию, своевременное оказание помощи.

Отвечая на вопрос о влиянии коронавируса и вируса гепатита С друг на друга, Чуланов сказал, что "взаимного влиянии вирусов друг на друга не отмечено, у этих вирусов разные территории существования, они не конкурируют между собой".

"Коронавирус не усугубляет течение гепатита С", - уточнил он.

Минздрав РФ Владимир Чуланов

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