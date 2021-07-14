В Кремле не согласились с заявлениями МИД ФРГ о политизации поставок вакцин

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Россия не занимается политизацией поставок вакцин от коронавируса и выступает категорически против этого явления, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно говорили, что мы сами категорически против политизации всего, что связано с вакцинами. Мы категорически не согласны с такой формулировкой", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление МИД ФРГ, которое обвинило Россию и Китай в политизации темы поставок вакцин от коронавируса.

"Мы как раз не занимаемся никакой политизацией и считаем, что, наоборот, продвижение наших вакцин сталкивается зачастую с политизированным подходом. Это расцениваем крайне негативно", - добавил он.

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