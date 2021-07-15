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В Кремле заявили, что вопрос о ввозе иностранных вакцин не обсуждается

При этом взаимное с ЕС признание вакцин есть на повестке дня, отметил Дмитрий Песков

В Кремле заявили, что вопрос о ввозе иностранных вакцин не обсуждается
Фото: Dinendra Haria/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Вопрос о допуске иностранных вакцин от коронавируса на российский рынок не обсуждается, в РФ хватает и своих препаратов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас своих вакцин хватает", - сказал Песков в четверг в ответ на вопрос журналистов о том, почему сейчас не обсуждается вопрос о ввозе вакцин иностранного производства. По его словам, россияне имеют возможность выбрать одну из четырех отечественных вакцин и их поставки, по его словам, ведутся "достаточно регулярно".

У пресс-секретаря уточнили, рассматривается ли вопрос о том, чтобы допустить вакцины иностранного производства на российский рынок. "Пока никак не обсуждается эта тема", - сказал Песков.

Он отметил, что России и ЕС придется обсуждать тему взаимного признания вакцин от коронавируса.

"Тема взаимного признания вакцин - это та тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что все-таки в результате диалога с ЕС удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям. Но пока конкретных результатов, к сожалению, нет. Но, безусловно, тему эту придется обсуждать", - сказал Песков журналистам в четверг.

Ранее в июле министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных производителей подали заявки на регистрацию своей вакцины в России.

Сейчас в России зарегистрированы только вакцины, разработанные внутри страны. Это "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра имени Гамалеи Минздрава России, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" центра имени Чумакова.

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