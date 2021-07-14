На депутата думы Тобольска завели дело о насилии в отношении полицейского

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Следователи Тюменской области возбудили уголовное дело в отношении депутата Тобольской городской думы, который подозревается в применении насилия к полицейскому, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, накануне вечером на трассе под Тобольском наряд ГИБДД за нарушения правил дорожного движения остановил Mercedes, за рулем которого был депутат.

В частности, водитель пересекал сплошную линию разметки, неоднократно выезжал на полосу встречного движения в зоне действия знака "Обгон запрещен" и пытался скрыться от экипажа ГИБДД, отмечается в сообщении.

На требование автоинспектора выйти из автомобиля депутат не отреагировал и продолжил движение.

Полицейский предпринял попытку остановить машину, в результате чего получил травмы, а водитель скрылся с места происшествия.

Местные СМИ сообщают, что за рулем автомобиля был депутат городской думы Тобольска Сергей Вакарин.

Очевидцы пишут в соцсетях, что инспектор начал снимать на телефон депутата, так как тот был пьяный. Депутат забрал телефон у сотрудника ГИБДД и попытался скрыться на машине, протащив зацепившегося за авто полицейского по асфальту.

Между тем, на сайте регионального отделения партии "Единая Россия" сообщается, что в связи с появившимися публикациями о ДТП с участием депутата Тобольской гордумы Вакарина будет запрошена вся необходимая информация от ГИБДД.

"В зависимости от полученного ответа будут приниматься соответствующие решения", - отмечается в сообщении.

По данным на сайте Тобольской думы, Вакарин - самый богатый депутат гордумы, его доход за 2020 год составил 64,4 млн рублей.