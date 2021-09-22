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Тобольский депутат, сбивший сотрудника ГИБДД, получил условный срок

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Тюменской области вынес приговор бывшему депутату городской думы Тобольска по делу о применении насилия к полицейскому. Об этом сообщает в среду пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Экс-депутат признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и приговорен к 1 году 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 8 месяцев.

13 июля на трассе под Тобольском наряд ГИБДД за нарушения правил дорожного движения остановил Mercedes, за рулем которого был депутат тобольской гордумы Сергей Вакарин.

В частности, водитель пересекал сплошную линию разметки, неоднократно выезжал на полосу встречного движения в зоне действия знака "Обгон запрещен" и пытался скрыться от экипажа ГИБДД.

На требование автоинспектора выйти из автомобиля депутат не отреагировал и продолжил движение. Полицейский предпринял попытку остановить машину, в результате чего получил травмы, а водитель скрылся с места происшествия.

Очевидцы писали в соцсетях, что инспектор начал снимать на телефон депутата, так как тот был пьяный. Вакарин забрал телефон у инспектора и попытался скрыться на машине, протащив зацепившегося полицейского по асфальту.

В отношении депутата было возбуждено уголовное дело, его арестовали. Региональный политсовет "Единой России" исключил Вакарина из партии. 16 июля он подал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.

По данным, опубликованным на сайте Тобольской думы, Вакарин - самый богатый депутат гордумы, его доход за 2020 год составил 64,4 млн рублей.

Тюменская область Тобольск Сергей Вакарин

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