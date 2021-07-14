РФ возобновит авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля

Также будет увеличена частота перелетов еще в восемь стран

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Россия возобновляет с 24 июля авиасообщение с Францией и Чехией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом по итогам заседания в среду.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 24 июля 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Франция по маршрутам Москва - Париж и Москва - Ницца с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Санкт-Петербург - Париж и Санкт-Петербург - Ницца с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте; Чехия по маршруту Москва - Прага с частотой 4 рейса в неделю", - говорится в сообщении.

Оперативный штаб рекомендует гражданам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от новой коронавирусной инфекции.

Оперштаб также сообщил, что с 24 июля Россия на взаимной основе увеличивает частоту регулярных авиарейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию.

Отмечается, что в Австрию по маршруту Санкт-Петербург - Вена будет 2 рейса в неделю, в Бельгию по маршруту Санкт-Петербург - Брюссель также 2 рейса в неделю. В Болгарию по маршрутам Москва - София, Москва - Варна, Москва - Бургас число рейсов увеличится с 4 до 7 в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Санкт-Петербург - София, Санкт-Петербург - Варна, Санкт-Петербург - Бургас будет 4 рейса в неделю на каждом маршруте, по маршруту Екатеринбург - Варна - 1 рейс в неделю.

Кроме того, увеличено число рейсов в Венгрию (по маршруту Москва - Будапешт с 2 до 4 рейсов в неделю, по маршруту Санкт-Петербург - Будапешт с частотой 2 рейса в неделю), Грецию (по маршрутам Москва - Салоники и Москва - Ираклион с 5 до 7 рейсов в неделю на каждом маршруте), Ливан (по маршруту Москва - Бейрут с 1 до 3 рейсов в неделю), Хорватию (по маршруту Москва - Загреб с 2 до 3 рейсов в неделю, по маршрутам Москва - Сплит и Москва - Дубровник с 2 до 5 рейсов в неделю на каждом маршруте) и Эфиопию (по маршруту Москва - Аддис-Абеба с 3 до 4 рейсов в неделю).

"Также принято решение о возобновлении с 24 июля полетов из международных аэропортов Архангельска, Новокузнецка и Орска в иностранные государства с учетом распоряжения правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р и соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований", - добавили в оперштабе.

В настоящее время в РФ возобновлено сообщение с примерно 50 странами.