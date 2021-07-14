Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:08Заразились
на 14.07В России 5 857 002+23 827В мире 187 794 376+531 789

Что произошло за день: среда, 14 июля

Возобновление перелетов из России во Францию и Чехию, приговор блогеру Эдварду Билу, минимальное случаев COVID в Москве с начала июня

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия возобновит авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля. Также на взаимной основе будет увеличена частота перелетов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию. В свою очередь газета Egypt Independent сообщает, что чартеры из России на местные курорты могут быть запущены к середине августа.

- В России за сутки обновлен антирекорд по числу умерших от COVID-19. Умерли 786 пациентов. Заболели еще 23 827 человек, в Москве - 3 966 новых случаев заражения, и это минимум с начала июня.

- ОАЭ договорились с ОПЕК+ о базовом уровне добычи. По данным источников Bloomberg, квота повышена с 3,17 млн б/с до 3,65 млн б/с. Ранее в ОАЭ объявили, что только при повышении квоты поддержат продление сделки ОПЕК+ до конца 2022 года.

- Блогер Эдвард Бил приговорен к двум годам ограничения свободы по делу о ДТП в Москве. Это значит, что он не сможет покидать пределы Москвы и Подмосковья, а с 20:00 до 08:00 следующего дня должен будет оставаться дома. Также блогер лишен водительских прав на три года.

- В Белоруссии прошли обыски сразу у нескольких правозащитных и общественных организаций. Среди них - незарегистрированный правозащитный центр "Весна", Белорусский Хельсинкский комитет, движение "За свободу", Белорусская ассоциация журналистов. Руководителя "Весны" Алеся Беляцкого задержали.

- На четырех кораблях британской авианосной ударной группы произошла вспышка COVID-19. Больше всего случаев на авианосце HMS Queen Elizabeth, где выявили около ста зараженных.

- Во Франции отметили День взятия Бастилии. В Париже в честь праздника прошел традиционный военный парад. Перед началом программы один из участников парада сделал своей подруге предложение.

Новости по теме

Новости

РФ вошла в топ-5 стран по числу запросов к Twitter об удалении контента

ЦИК опроверг сообщения о выходных для школьников на время выборов в Думу

Дело Baring Vostok

Прокуратура сочла доказанной вину фигурантов "дела Baring Vostok"

Прокуратура сочла доказанной вину фигурантов "дела Baring Vostok"

Российский эксперт допустил прекращение операций хакеров из REvil

Российский эксперт допустил прекращение операций хакеров из REvil

Уровень новейших вооружений в российской армии превысил 70%

Уровень новейших вооружений в российской армии превысил 70%

Путин и Лукашенко поручили разработать план противодействия санкциям

Путин и Лукашенко поручили разработать план противодействия санкциям

Чартерные полеты из РФ на курорты Египта могут возобновить в середине августа

РФ возобновит авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля

РФ возобновит авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля

Трутнев предложил изменить механизм компенсации при потере имущества из-за ЧС

В Кремле не согласились с заявлениями МИД ФРГ о политизации поставок вакцин

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');