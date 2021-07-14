Что произошло за день: среда, 14 июля

Возобновление перелетов из России во Францию и Чехию, приговор блогеру Эдварду Билу, минимальное случаев COVID в Москве с начала июня

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия возобновит авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля. Также на взаимной основе будет увеличена частота перелетов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию. В свою очередь газета Egypt Independent сообщает, что чартеры из России на местные курорты могут быть запущены к середине августа.

- В России за сутки обновлен антирекорд по числу умерших от COVID-19. Умерли 786 пациентов. Заболели еще 23 827 человек, в Москве - 3 966 новых случаев заражения, и это минимум с начала июня.

- ОАЭ договорились с ОПЕК+ о базовом уровне добычи. По данным источников Bloomberg, квота повышена с 3,17 млн б/с до 3,65 млн б/с. Ранее в ОАЭ объявили, что только при повышении квоты поддержат продление сделки ОПЕК+ до конца 2022 года.

- Блогер Эдвард Бил приговорен к двум годам ограничения свободы по делу о ДТП в Москве. Это значит, что он не сможет покидать пределы Москвы и Подмосковья, а с 20:00 до 08:00 следующего дня должен будет оставаться дома. Также блогер лишен водительских прав на три года.

- В Белоруссии прошли обыски сразу у нескольких правозащитных и общественных организаций. Среди них - незарегистрированный правозащитный центр "Весна", Белорусский Хельсинкский комитет, движение "За свободу", Белорусская ассоциация журналистов. Руководителя "Весны" Алеся Беляцкого задержали.

- На четырех кораблях британской авианосной ударной группы произошла вспышка COVID-19. Больше всего случаев на авианосце HMS Queen Elizabeth, где выявили около ста зараженных.

- Во Франции отметили День взятия Бастилии. В Париже в честь праздника прошел традиционный военный парад. Перед началом программы один из участников парада сделал своей подруге предложение.