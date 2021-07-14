Суд приговорил экс-директора РКЦ "Прогресс" к 8,5 годам колонии

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Кировский районный суд вынес приговор бывшему генеральному директору АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" (РКЦ "Прогресс") Александру Кирилину, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями, присвоении и растрате имущества, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Назначить Кирилину наказание в виде 8 лет 6 месяцев колонии общего режима и штрафа в 800 тыс. рублей", - сказала судья Лия Пирожкова.

Кирилин взят под стражу в зале суда. До момента оглашения приговора он находился под подпиской о невыезде.

Как следует из последнего слова Кирилина, вину он не признал.

Адвокат подсудимого Анатолий Мотин сообщил "Интерфаксу", что приговор будет обжалован.

В чем обвиняют экс-главу РКЦ "Прогресс"

Как сообщалось, по версии следствия, Кирилин, являясь гендиректором ОАО "РКЦ "Прогресс", с 2011 года по декабрь 2016 года включительно в целях извлечения выгод и преимуществ для ООО "Союзобщемашимпорт" заключил экономически невыгодный для "РКЦ "Прогресс" договор по закупке гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости на сумму более 125 млн рублей и в дальнейшем оплатил его.

Кроме того, он отправил сотрудников ФГУП ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс" (прежнее название "РКЦ "Прогресс" - ИФ) в командировку в Германию, в результате дополнительно было потрачено более 745 тысяч рублей.

По оценке следствия, общий ущерб "РКЦ "Прогресс" превысил 126 млн рублей.

Также в 2017 году фигурант дела совершил растрату, то есть хищение вверенного ему имущества на сумму более 3 млн 562 тысяч рублей.

Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении Кирилина было возбуждено 13 февраля 2018 года. На допросе 15 февраля фигурант отказался давать показания. Суд по ходатайству следствия временно отстранил его от занимаемой должности. Между тем Кирилин заявил суду, что "сделка была заключена по согласованию с "Роскосмосом" и на сумму, согласованную с "Роскосмосом".

РКЦ "Прогресс" (входит в госкорпорацию "Роскосмос", единственным владельцем предприятия является государство в лице Росимущества) - ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке и производству ракет-носителей среднего класса. На предприятии производят ракеты "Союз" и разрабатывают космические аппараты дистанционного зондирования Земли.