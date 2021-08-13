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Минобороны решило взыскать с РКЦ "Прогресс" 2,4 млрд рублей

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Минобороны о взыскании с АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" (Самара) 2,4 млрд рублей. Как следует из картотеки суда, первое заседание по иску назначено на 6 сентября.

В материалах дела не называется причина подачи иска. Ведомство подало его 9 августа.

РКЦ "Прогресс" (входит в госкорпорацию "Роскосмос", единственным владельцем предприятия является государство в лице Росимущества) - ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке и производству ракет-носителей среднего класса. На предприятии производят ракеты "Союз" и разрабатывают космические аппараты дистанционного зондирования Земли.

Минобороны РКЦ Прогресс Арбитражный суд Москвы Самара

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