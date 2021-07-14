В РФ предложили возвращать досанкционный контроль над активами после редомициляции без ФАС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Бенефициары, утратившие после 17 марта 2014 года контроль над своими активами, зарегистрированными вне российской юрисдикции, в случае их редомициляции в специальных административных районах (САР) РФ смогут восстановить status quo без обращения в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), устанавливает правительственный законопроект, внесенный в Госдуму.

"Утрата такого контроля чаще всего происходила вследствие вынужденных корпоративных реструктуризаций в холдинговых структурах, вызванных введением санкций США и Евросоюза в отношении отдельных компаний или физических лиц после присоединения Крыма", - напоминает партнер юридической компании Orchards Юрий Аксёнов. "Под "утраченным активом" тут следует понимать, судя по всему, те юридические лица, в отношении которых были введены санкции и деятельность которых была фактически заморожена", - считает старший юрист корпоративной практики юркомпании "Пепеляев групп" Анатолий Машков.

Сейчас ряд сделок по приобретению крупных долей и пакетов акций в российских компаниях требуют согласования с ФАС. Законопроект правительства (№ 1214051-7) освобождает от этого сделки, направленные на восстановление прежним бенефициаром утраченного им после 17 марта 2014 года контроля над иностранной компанией в случае ее редомициляции в САР в качестве международной. Указанная дата - это день накануне присоединения Крыма к России, после чего в отношении нее стали вводиться иностранные санкции.

Обойтись без обращения в ФАС возможно будет при соблюдении трех условий. Первое - сведения о бенефициарном владельце были представлены при регистрации в САР. Второе - сделки осуществляются в течение 10 лет с даты такой регистрации. Третье - в результате сделок бенефициар получит в точности прежнюю степень контроля.

"С учетом того, что по общему правилу предварительное согласие ФАС в отношении сделок требуется в рамках контроля за экономической концентрацией, то установление утраченного контроля бенефициарного владельца в прежнем объеме предполагает не более чем восстановление состояния, существовавшего до вынужденных изменений в структуре владения", - объясняет логику проекта Аксёнов.

Также проект при соблюдении упомянутых трех условий упрощает согласование аналогичных сделок, если "переехавшая" в САР иностранная компания осуществляет контроль над стратегическим предприятием в РФ. Такие сделки не будут выноситься на рассмотрение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, если Минобороны и ФСБ представят в ФАС заключения, согласно которым нет рисков возникновения угрозы обороне страны и безопасности государства.

Изменения вносятся в законы о защите конкуренции и о порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Проект разработан в целях стимулирования развития специальных административных районов, деофшоризации российской экономики, говорится в сопроводительных материалах к нему.

Механика процесса восстановления "досанкционного" контроля, по мнению Машкова из "Пепеляев групп", должна выглядеть следующим образом: юрлицо, находящееся под санкциями и зарегистрированное в иностранной юрисдикции, принимает решение о редомициляции, затем компания становится участником САР, а потом бенефициарный собственник получает долю в редомицилированном, уже российском, юрлице. "Но каким образом будет выстроено восстановление контроля бенефициара пока неясно, так как очевидно, что для смены юрисдикции текущий собственник такой компании должен иметь возможность управлять обществом на момент принятия решения о редомициляции", - добавляет Машков.

САР появились в России в августе 2018 года на островах Русский (Приморье) и Октябрьский (Калининградская область). Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры. Но большой популярностью они не пользуются - сейчас в российских САР около четырех десятков резидентов.