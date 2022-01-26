Дума упростила восстановление контроля за редомицилированными компаниями

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 1214051-7, позволяющий бенефициарам, утратившим после 17 марта 2014 года контроль над своими иностранными активами, в случае их редомициляции в специальных административных районах России восстановить status quo без обращения в ФАС.

Правительство внесло этот законопроект в палату в июле.

Сейчас ряд сделок по приобретению крупных долей и пакетов акций в российских компаниях требуют согласования с ФАС. Правительство предложило отменить это согласование для сделок по восстановлению прежним бенефициаром контроля, который он утратил из-за санкций над международной компанией, если компания прошла редомициляцию в САР.

17 марта 2014 года - это день накануне присоединения Крыма к России.

Обойтись без обращения в ФАС бывший бенефициар сможет при соблюдении трех условий, говорится в законопроекта. Первое - сведения о бенефициарном владельце были предоставлены при регистрации в САР. Второе - сделки осуществляются в течение 10 лет с даты такой регистрации. Третье - в результате сделок бенефициар получит прежнюю степень контроля.

Также принятый закон при соблюдении упомянутых трех условий упрощает согласование аналогичных сделок, если "переехавшая" в САР иностранная компания осуществляет контроль над стратегическим предприятием в РФ. Такие сделки не будут выноситься на рассмотрение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, если Минобороны и ФСБ представят в ФАС заключения, согласно которым нет рисков возникновения угрозы обороне страны и безопасности государства.

Изменения вносятся в законы о защите конкуренции и о порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

САР действуют в России с августа 2018 года на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области. Сейчас насчитывается порядка семи десятков резидентов, подавляющее большинство из которых отдали предпочтение острову Октябрьский.