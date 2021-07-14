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Омбудсмен и генпрокурор РФ обсудили судьбу бизнесменов из "лондонского списка"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обсудил с генеральным прокурором страны Игорем Красновым перспективы дальнейшего взаимодействия по основным вопросам защиты прав предпринимателей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе омбудсмена.

"В ходе встречи была выстроена детальная конструкция взаимодействия, затрагивающая множество аспектов. Один из них - работа в рамках возвращения в Россию из-за рубежа предпринимателей, находящихся под уголовным преследованием и объявленных в международный розыск, так называемый "лондонский список", - отмечает пресс-служба.

Генпрокурор со своей стороны отметил, что в случае возвращения предпринимателей на родину отпадет необходимость в применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Вместе с тем, "от возвращающихся предпринимателей требуется, в соответствии с законом, не уклоняться от участия в следственных действиях и суде".

Таким образом, работа по "лондонскому списку" может быть возобновлена.

Ранее в докладе президенту Титов указал, что прекратил процесс возвращения предпринимателей в РФ "в связи с позицией Генеральной прокуратуры, декларирующей отсутствие возможности гарантировать неприменение в отношении прибывающих в Россию предпринимателей в качестве меры пресечения заключения под стражу".

Как отмечается в докладе, за три года к бизнес-омбудсмену поступило 136 обращений от находящихся за границей предпринимателей, в отношении которых в РФ возбуждены уголовные дела. В страну за это время вернулись 12 человек, еще 10 дел находятся в работе.

Борис Титов Игорь Краснов

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