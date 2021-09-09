В Россию вернулся пятнадцатый участник из "лондонского списка" Титова

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Россию прибыл обвиняемый в попытке мошенничества управляющий партнер ОАО "Первая правильная арбитражная компания" Михаил Кубасов, который стал пятнадцатым вернувшимся на родину участником так называемого лондонского списка Бориса Титова.

"Пятнадцатый по счету участник "лондонского списка" Титова Михаил Кубасов вернулся сегодня на родину", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в четверг. Дело Кубасова ведет Главное следственное управление ГУ МВД России по Московской области.

В 2019 году ему было предъявлено заочное обвинение покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Между тем еще в марте 2018 года бизнесмен выехал в Испанию, а с декабря 2019 года пребывал в Латвии. С 2019 года он находился в федеральном, а в 2020 Кубасов был объявлен в международный розыск и заочно арестован Тверским судом Москвы.

"Благодаря Борису Юрьевичу я смог сегодня вернуться в Россию, доказывать свою невиновность по уголовному делу и добиться свободной жизни", - сказал по прилету в РФ Кубасов.

По версии следствия, в период до 2017 года предприниматель вместе с соучастниками обнаружил сведения о задолженности ООО "Свиг" перед ЗАО "Дон-Строй Инвест" на 68 млн рублей и решил использовать их для фальсификации задолженности на такую же сумму, но перед ООО "Нортэль", аффилированного с Кубасовым. В связи с подделкой требования ООО "Свиг" было признано Арбитражным судом Московской области банкротом, было введено конкурсное производство. Однако получить 68 млн рублей Кубасову и его соучастникам не удалось, поскольку представитель ООО "Свиг" обратился в полицию.

Сам Кубасов считает обвинения со стороны ООО "Свиг" ложным доносом. Бизнесмен ссылается на наличие у него оригинала документов, подтверждающих задолженность ООО "Свиг" перед ООО "Нортэль". Тем не менее, по его словам, следствие не принимает никакие ходатайства об их приобщении к делу, ссылаясь на вышеуказанное электронное письмо.

"Кубасов подчеркивает, что его права грубым образом нарушаются. С его стороны было направлено 158 ходатайств в адрес следователя о проведении следственных действий, приобщении документов, допросе свидетелей и проведении очных ставок, однако следователь от рассмотрения ходатайств уклонился", - рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

В аппарате Титова отметили, что к уполномоченному по защите прав предпринимателей Кубасов обратился в 2020 году и по итогам проведённой работы мера пресечения ему изменена на подписку о невыезде.

"Лондонский список" - условное название реестра российских бизнесменов, которые находятся за границей, а в России в отношении них возбуждены уголовные дела. Участники списка намерены вернуться в Россию при гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного заключения.