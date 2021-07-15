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Spotify назвал самых популярных исполнителей по итогам года работы в РФ

Spotify назвал самых популярных исполнителей по итогам года работы в РФ
Фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Spotify, начавший работу в России 15 июля 2020 года, выпустил рейтинг исполнителей и групп, песни которых российские пользователи музыкального сервиса слушали чаще всего.

Пятерка самых популярных сольных исполнителей с декабря прошлого года почти не изменилась, в тренде остаются рэп и хип-хоп. В списке лидируют Morgenshtern, Скриптонит, kizaru и ЛСП, а на пятой строчке оказался хип-хоп исполнитель Pharaoh, вытеснивший на шестое место Boulevard Depo. За ними следуют Slava Marlow, GONE.Fludd, Mayot и Макс Корж.

Рейтинг самых популярных сольных исполнительниц возглавила российская певица Алена Швец, сместив на вторую строчку американку Билли Айлиш. Третье место сохранила за собой Ариана Гранде, за ней следуют Дора, Zivert, Земфира, Lana Del Rey, Dua Lipa, Клава Кока и Halsey.

Хотя в список самых прослушиваемых групп попали южнокорейские BTS (первое место) и Blackpink (восьмое место), а также исполнители хип-хопа Miyagi & Andy Panda (второе место) и $uicideBoy$ (четвертое место), *значительную его часть составляют рок-группы. На третьем месте оказались "Король и Шут", на пятом - украинская группа "Пошлая Молли", на шестом - российская панк-группа "Порнофильмы". Седьмую строчку заняла группа "Кино", девятую - "Нервы", замыкает десятку группа из Санкт-Петербурга "Кис-Кис".

Четыре трека из рейтинга самых популярных песен остаются в топ-10 со времени составления декабрьского рейтинга: это Slava Marlow "Снова я напиваюсь" (первая строчка), kizaru "Дежавю" (вторая), BTS "Dynamite" (шестая) и The Weeknd "Blinding Lights" (четвертая). Morgenshtern попал в список с "Cristal & МОЁТ" и записанной со Slava Marlow песней "Быстро" (третье и восьмое места), а Скриптонит - с треками "Москва любит..." и "Положение" (седьмое и девятое места). На пятой строчке - песня Slava Marlow "По глазам", на десятой - Masked Wolf "Astronaut In The Ocean".

Spotify также назвал города, где пользователей сервиса оказалось больше всего. Первые два места предсказуемо заняли Москва и Санкт-Петербург, третье и четвертое - Екатеринбург и Краснодар, на пятом - Новосибирск. В десятку также вошли Самара, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа.

Spotify

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