Spotify подвел свои первые музыкальные итоги в России

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Музыкальный сервис Spotify, который объявил о запуске в России c 15 июля, подвел итоги года по предпочтениям своих первых пользователей.

Как и во всем мире, в России в тренде оказался рэп, однако в пятерку самых популярных исполнителей попали именно русскоговорящие: kizaru, Morgenshtern, Скриптонит, ЛСП, Boulevard Depo.

Топ-5 самых популярных исполнительниц возглавила Билли Айлиш, которая стала лидером и в мировом рейтинге. Третье место досталось Ариане Гранде, а остальные строчки распределились между россиянками Дорой, Алёной Швец и Zivert.

Самой популярной группой стал южнокорейский бойбенд BTS, популярностью на сервисе пользовались и их соотечественницы Blackpink. В пятерку вошли также хип-хоп дуэты Miyagi & Andy Panda и $uicideBoy$, а кроме того - российская панк-группа "Король и Шут".

Наконец, если говорить о конкретных песнях, самыми популярными на сервисе Spotify оказались треки Slava Marlow "Снова я напиваюсь", kizaru "Дежавю", BTS "Dynamite", Morgenshtern и Элджей "Cadillac", а также The Weeknd "Blinding Lights".

Spotify отмечает, что в условиях ограниченных контактов из-за пандемии пользователи в целом чаще делились с друзьями музыкой через социальные сети. В России слушатели активно вывешивали треки в историях Instagram, причем пятерку наиболее часто встречавшихся композиций составили Girl in Red "We Fell in Love in October", The Neighbourhood "Sweater Weather", ssshhhiiittt! "Танцы", Mr.Kitty "After Dark" и Lil Peep "Star Shopping".

29 октября Spotify сообщил, что запуск в России оказался самым успешным в истории сервиса, работающего с 2008 года.

Сервис также сообщил о квартальных результатах. В III квартале компания получила чистый убыток в 101 млн евро по сравнению с 241 млн евро за аналогичный период 2019 года. Квартальная выручка компании выросла до 1,975 млрд евро с 1,731 млрд евро, оправдав собственный прогноз Spotify.