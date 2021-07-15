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ВСМПО рассказала о рассылке фейковых писем ее акционерам

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - "ВСМПО-Ависма" сообщила, что в последнее время неизвестные стали забрасывать ее акционеров письмами с предупреждениями о грядущем изменении формы собственности корпорации и скором объявлении принудительного выкупа акций. Корпорация назвала эти предупреждения недостоверными.

Сообщение ВСМПО опубликовано на сайте одного из ее акционеров - госкорпорации "Ростех".

"ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" официально заявляет, что никаких решений о принудительном выкупе акций компанией не принималось. Корпорация не изменяла и не планирует изменять свою организационно-правовую форму. Корпорация не предлагает акционерам передачу их акций третьим лицам на хранение. Любые заявления, предложения, высказывания или корреспонденция на этот счет не соответствуют действительности", - заверила компания.

По данным корпорации, акционеров атакуют неизвестные, которые используют "схожие названия компаний, различные подписи и адреса". Всех, кто получил подобные письма, компания призывает сообщать об этом в ВСМПО или в правоохранительные органы.

"Корпорация обеспокоена участившимися случаями оказания давления на работников и пенсионеров компании и стремится оградить своих акционеров от действий злоумышленников", - говорится в пресс-релизе.

Любые вопросы, связанные с акциями, "ВСМПО-Ависма" предлагает задавать юристам корпорации.

Основной бенефициар корпорации - зампредседателя совета директоров Михаил Шелков, его структуры контролируют 65,27% акций "ВСМПО-Ависма". Блокирующий пакет - 25% плюс 1 акция - у госкорпорации "Ростех". Free float составляет 9,73%.

"ВСМПО-Ависма" - крупнейший поставщик титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer.

ВСМПО-Ависма Михаил Шелков Ростех

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