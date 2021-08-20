"ВСМПО-Ависма" в I полугодии сократила EBITDA на 8,3%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - "ВСМПО-Ависма" в январе-июне 2021 года сократила показатель EBITDA по МСФО на 8,3%, до $229,18 млн, говорится в отчете корпорации.

Ее выручка уменьшилась на 18,5% - до $552 млн, при этом чистая прибыль возросла более чем в тысячу раз - с $82 тысяч до $96,315 млн.

При этом выручка от поставок в дальнее зарубежье упала на 28%, до $354 млн, в то время как выручка от поставок в Россию и страны СНГ выросла на 7,8%, до более чем $198 млн.

3 июля 2021 года вступили в силу санкции, введенные указом президента Украины, в отношении некоторых компаний группы и ее конечного бенефициара. Как говорится в отчете, эти санкции ограничивают возможности финансовых операций между украинскими компаниями и подсанкционными компаниями группы.

"По состоянию на 30 июня 2021 года чистые активы украинских компаний группы за вычетом внутригрупповых операций составили $28,592 млн, или 2 млрд 069 млн 268 тыс. рублей. По состоянию на дату утверждения данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности руководство группы находится в процессе оценки дальнейшей возможности контролировать деятельность данных компаний", - говорится в отчете.

"ВСМПО-Ависма" является основным поставщиком для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus и Embraer. Компания контролируется менеджментом, 25% плюс 1 акция принадлежат госкорпорации "Ростех".