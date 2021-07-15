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В Уфе уровень сероводорода в воздухе превысил ПДК в три раза

В Уфе уровень сероводорода в воздухе превысил ПДК в три раза
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - На севере Уфы, у парка "Нефтехимик" автоматизированная станция контроля в среду зафиксировала, что в воздухе концентрация сероводорода в три раза превышает предельно допустимую концентрацию. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Министерства экологи и природопользования.

В этом же районе в этот же день выявили превышение ПДК по оксиду углерода - в 1,1 раза.

Министерство в среду получило 72 жалобы на "химический запах" в воздухе из всех районов Уфы.

В связи с массовыми жалобами 14 июля передвижные лаборатории министерства произвели отбор проб в четырех точках города, но нигде не выявили превышений содержания вредных веществ. На 15 июля запланирован отбор проб воздуха в шести точках, отметили в министерстве.

Жители Уфы с мая жалуются на периодически появляющийся неприятный химический запах и смог, а замеры показывают превышение ПДК вредных веществ. В июне Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора и башкирское управление Роспотребнадзора начали внеплановые выездные проверки на предприятиях на севере Уфы.

Уфа Нефтехимик Башкирия Минэкологии

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