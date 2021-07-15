ЦБ отметил ускорение инфляции в июне в большинстве регионов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что отмечает ускорение инфляции в большинстве российских регионов.

Регулятор связывает это с активным восстановлением спроса, опережавшим возможности расширения предложения, ростом мировых цен, эффектом низкой базы прошлого года и разовыми факторами на рынках продовольствия и услуг.

Годовая инфляция в июне находилась в диапазоне от 3,6% в Ненецком автономном округе до 9,9% в Дагестане. В регионах Северного Кавказа сильнее выразилось влияние общефедеральных факторов, связанных с ростом цен на продовольствие: там оно занимает большую долю потребительской корзины.

Менее всего инфляция ускорилась на Дальнем Востоке, где удорожание продовольственных товаров замедлилось. Такой эффект был связан с динамикой цен на картофель и огурцы: годом ранее цены на них существенно выросли, когда трансграничные поставки овощей сократились из-за усиления противоэпидемических мер Китая.

"Повышение годовых темпов роста цен на продовольствие происходило в основном за счет овощей "борщевого набора". Здесь свою роль сыграли разовые факторы: запасы отечественной продукции были распроданы раньше обычного и, как следствие, выросла доля более дорого импорта", - говорится в материалах на сайте ЦБ.

Годовые темпы роста цен на непродовольственные товары в июне продолжили повышаться под влиянием расширения спроса, опережавшего возможности увеличения предложения. Это сопровождалось переносом в цены издержек производителей, связанных с ускоренным повышением мировых цен на продукцию деревообработки, металлургии, полимеры, а также нарушением мировых производственных и логистических цепочек из-за пандемии и сохраняющихся ограничений.

Годовые темпы роста цен на услуги повышались за счет динамики цен на воздушный транспорт, туристские и санаторно-оздоровительные услуги. Основным фактором удорожания услуг туризма стал высокий спрос на путешествия как по стране, так и по открывшимся зарубежным направлениям, указал ЦБ.