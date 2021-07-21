Плодоовощной союз предложил субсидировать автомобильные перевозки овощей

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Плодоовощной союз предложил субсидировать автомобильные перевозки овощей по России, указав, что именно подорожание транспортировки является одним из факторов роста цен, прежде всего на овощи "борщевого набора". Об этом говорится в телеграм-канале организации.

"Сегодня существуют механизмы государственной поддержки, которые позволяют субсидировать транспортировку овощей железнодорожным транспортом. Но необходимо распространить эту меру поддержки и на автомобильный транспорт", - считают в союзе.

"Если мы везем овощи автотранспортом в любое другое государство, то мы получаем субсидию 25% от стоимости перевозки. Если же везем овощи в свои дефицитные регионы, например на Дальний Восток, где традиционно овощей не хватает, то никаких субсидий не предусмотрено", - отмечают авторы обращения.

По данным производителей овощей, стоимость доставки 20 тонн овощей из Волгоградской или Астраханской области до распределительных центров Москвы в 2021 году составляет 100 тысяч рублей, что в два раза больше, чем годом ранее, отметили в союзе.

"Так, при стоимости моркови в Астраханской области 20 рублей за кг и поставке ее автомобильным транспортом, в который входит 20 тонн, получается, что стоимость партии, перевозимой автомобилем, составит 400 тыс. рублей. При этом стоимость доставки - 100 тыс. рублей, или 25% от стоимости партии, - сообщает союз. - С каждой неделей овощи будут дешеветь, в том числе и морковь, а доля логистики, соответственно, будет увеличиваться, так как она постоянна".

Еще одной причиной роста цен на овощи эксперты называют позднюю весну и, соответственно, более поздние сроки уборки урожая. В 2020 году на сегодняшнюю дату в основных овощепроизводящих регионах (Астраханская и Волгоградская области) было собрано в два раза больше овощей, отмечают эксперты.

Вместе с тем они обращают внимание на то, что посевные площади в 2021 году больше, чем в прошлом, урожайность текущего года пока также превышает средний показатель 2020 года. Это позволяет надеяться, что в ближайшее время овощи продолжат дешеветь и возвращаться к своим среднемноголетним ценовым показателям, рассчитывают в союзе.

21 июля "Коммерсантъ" писал, что Национальный плодоовощной союз предложил главе профильного комитета Совета Федерации заменить субсидирование железнодорожных перевозок овощей в регионы Дальнего Востока на автомобильные. В союзе объяснили, что субсидирование железнодорожных перевозок не поможет обеспечить регион овощами из-за долгих сроков доставки и рисков порчи продукции.