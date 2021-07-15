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Тобольский депутат Вакарин задержан за применение насилия к полицейскому

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата Тобольской городской думы Сергея Вакарина за применение насилия в отношении сотрудника ГИБДД. Об этом сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

В свою очередь пресс-служба следственного управления СКР по региону сообщает, что депутату предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В ближайшее время будет решен вопрос о его аресте, подчеркивается в пресс-релизе.

Накануне на трассе под Тобольском наряд ГИБДД за нарушения правил дорожного движения остановил Mercedes, за рулем которого был Вакарин.

В частности, водитель пересекал сплошную линию разметки, неоднократно выезжал на полосу встречного движения в зоне действия знака "Обгон запрещен" и пытался скрыться от экипажа ГИБДД.

На требование автоинспектора выйти из автомобиля депутат не отреагировал и продолжил движение. Полицейский предпринял попытку остановить машину, в результате чего получил травмы, а водитель скрылся с места происшествия.

Очевидцы писали в соцсетях, что инспектор начал снимать на телефон депутата, так как тот был пьяный. Вакарин отобрал телефон у инспектора и попытался скрыться на машине, протащив зацепившегося полицейского по асфальту.

В отношении депутата накануне было возбуждено уголовное дело, а региональный политсовет "Единой России" исключил его из партии.

По данным, опубликованным на сайте Тобольской думы, Вакарин – самый богатый депутат гордумы, его доход за 2020 год составил 64,4 млн рублей.

Тобольск Тюменская область Сергей Вакарин

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