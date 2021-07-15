Американская НПО "Проект Медиа" признана нежелательной в России

Ранее СМИ сообщали о связи этой организации с изданием "Проект" Романа Баданина

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России американской неправительственной организации Project Media, Inc. ("Проект Медиа"), сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

Прокуроры посчитали, что деятельность организации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

"Проект медиа" станет 41-й иностранной НПО, чья деятельность признана в России нежелательной.

Ранее СМИ сообщали о связи НПО "Проект Медиа" с российским интернет-изданием "Проект", основанным в 2018 году журналистом Романом Баданиным.

В четверг стало известно, что восемь журналистов, включая Баданина и нескольких его коллег по "Проекту", признаны в России иноагентами.