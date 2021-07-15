Минюст РФ признал иноагентами восемь журналистов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов восемь журналистов, в том числе сотрудников изданий "Проект", "Открытые медиа" и "Радио Свобода" ("Радио Свобода" уже признано СМИ-иноагентом).

Иноагентами признаны, в частности, основатель "Проекта" Роман Баданин и главный редактор "Открытых Медиа" Юлия Ярош.

Кроме них в реестр Минюста внесены заместитель главного редактора "Открытых медиа" Максим Гликин, корреспонденты "Проекта" Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова и Юлия Маетная, а также сотрудница "Радио Свобода" Елизавета Маетная.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России американской неправительственной организации Project Media, Inc. ("Проект Медиа"). В СМИ сообщалось о связи НПО "Проект Медиа" с интернет-изданием "Проект", основанным в 2018 году журналистом Баданиным.