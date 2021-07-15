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В Кабардино-Балкарии объявили обязательную вакцинацию в сфере торговли и услуг

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Обязательные профилактические прививки против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан, работающих с населением, вводят в Кабардино-Балкарии в соответствии с постановлением главного санврача республики, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по КБР в четверг.

Вакцинация предписана работающим в организациях, у индивидуальных предпринимателей в сфере торговли, общественного питания, услуг салонов красоты, косметических, массажных, СПА-салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов. Также в список вошли работники сферы бытовых услуг, сотрудники клиентских подразделений финансовых организаций, почтовой связи, МФЦ, транспорта, в том числе такси, а также образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ, энергетики. Привиться должны работники сферы строительства, сельского хозяйства, туризма, культурной сферы, театров и кинотеатров и доставки.

Кроме того, в КБР в обязательном порядке будут привиты госслужащие, муниципальные служащие, работники органов местного самоуправления.

В соответствии с постановлением главного санврача КБР, прививку первым компонентом вакцины этим категориям работников необходимо сделать до 10 августа, вторым компонентом - до 1 сентября. Исключение составят лица, имеющие противопоказания к прививке.

Кабардино-Балкария коронавирус

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