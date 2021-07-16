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В Самарской области учителей и медиков обязали привиться от COVID

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий граждан, работающих с населением, вводят в Самарской области, говорится в постановлении главного санврача региона Светланы Архиповой, опубликованном на сайте областного Роспотребнадзора.

"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работников образовательных учреждений, медицинских организаций, социальной сферы, сферы обслуживания и государственным гражданским служащим", - говорится в постановлении.

Отмечается, что данное распоряжение не распространяется на лиц, которые имеют противопоказания.

Руководителям организации предписано до 7 августа организовать обязательную вакцинацию сотрудников первым компонентом.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Самарская область Роспотребнадзор Коронавирус

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