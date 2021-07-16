Мусорный полигон загорелся под Евпаторией

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Пожар начался в четверг на мусорном полигоне в районе Евпатории на западе Крыма, сообщил глава администрации города Роман Тихончук в фейсбуке.

"Сообщение о возгорании поступило в 17:30. На данный момент на месте работают сотрудники МЧС и специализированная тяжелая техника служб ГО и привлеченных организаций. Будем задействовать все возможные силы и средства для ликвидации угрозы ЧС по недопущению распространения очагов возгорания за периметр мусорного полигона и локализации возгораний", - написал Тихончук.

По его словам, предварительная причина возгорания - поджог. Ситуация осложняется погодными условиями: в ближайшие несколько дней в городе ожидается аномально жаркая погода - до 37 градусов. Власти собрали оперативный штаб по ликвидации угрозы ЧС.