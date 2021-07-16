Курортную Евпаторию накрыло дымом от горящего мусорного полигона

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Запах гари появился в курортном городе Евпатория на западе Крыма, где с вечера четверга горит мусорный полигон, передал корреспондент "Интерфакса".

Запах ощущается в разных районах города - от въезда на курорт до района Мойнаки.

Жители города в соцсетях жалуются на "дымовую завесу" и "туман гари". Люди вынуждены спать с закрытыми окнами при температуре воздуха на улице +28 градусов.

Ранее сообщалось, что информация о возгорании поступила в 17:30 по московскому времени 15 июля. Как заявил глава администрации города Роман Тихончук, предварительная причина пожара на полигоне - поджог. Власти собрали оперативный штаб по ликвидации угрозы ЧС.

Ситуация осложняется погодными условиями: в ближайшие несколько дней в Крыму ожидается аномально жаркая погода - до 37 градусов.

В Евпатории проживают порядка 100 тысяч человек, сейчас в городе много отдыхающих.