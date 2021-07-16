Правозащитное объединение "Команда 29" сообщило о блокировке сайта

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Сайт правозащитного объединения "Команда 29" заблокирован по решению Роскомнадзора, сообщили "Интерфаксу" в самой организации в пятницу.

Позднее представители "Команды 29" заявили, что сайт объединения был заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры из-за распространения материалов организации, признанной в РФ нежелательной, сообщили в "Команде 29".

"Сайт "Команды 29" заблокирован на основании требования Генеральной прокуратуры от 15 июля. Ведомство считает, что мы распространяли информационные материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной. В пояснительной записке указывается, что на нашем сайте размещались некие материалы нежелательной организации Spolecnost Svobody Informace, зарегистрированной в Чехии", - говорится в сообщении "Команды 29".

В "Команде 29" подчеркнули, что никаких материалов данной организации на сайте объединения нет. "С этой организацией мы не взаимодействуем и не сотрудничаем, исполняя требования действующего законодательства. Законодательство может нам не нравиться, но мы его соблюдаем", - отметили там.

"Мы расцениваем решение прокуратуры как акт беспрецедентного политического давления на правозащитные институты. "Команда 29" будет обжаловать блокировку, поскольку она откровенно незаконная", - заявили в "Команде 29".

Чешская организация Spolecnost Svobody Informace ("Общество свободы информации") была признана нежелательной в РФ решением Генпрокуратуры в июне 2021 года. Одним из ее учредителей был руководитель "Команды 29", адвокат Иван Павлов. Как пояснял сам юрист, организация создавалась шесть лет назад для продвижения свободы доступа к информации.

Адвокаты и юристы "Команды 29" специализируются на делах, связанных с государственной тайной и безопасностью. В частности, они защищают обвиняемого в госизмене журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, осужденную за шпионаж бывшего топ-менеджер "Интер РАО" Карину Цуркан. Они также представляют признанные в РФ иноагентами, запрещенные и ликвидированные как экстремистские организации, основанные оппозиционером Алексеем Навальным.