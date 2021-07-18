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"Команда 29" объявила о прекращении деятельности

"Команда 29" объявила о прекращении деятельности
Глава "Команды 29" Иван Павлов с коллегами
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Правозащитное объединение из Санкт-Петербурга "Команда 29" прекращает деятельность, говорится в заявлении организации.

"Мы принимаем тяжелое решение о прекращении деятельности "Команды 29". Адвокаты и юристы продолжат работать в делах своих подзащитных исключительно в личном качестве, если подзащитные не откажутся от их помощи в создавшейся ситуации", - говорится в заявлении "Команды 29", опубликованном в воскресенье.

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Там пояснили, что такое решение было принято на фоне блокировки сайта объединения из-за распространения материалов признанной в РФ нежелательной чешской организации Spolecnost Svobody Informace.

"Следующим шагом в атаке на нас может стать уголовное преследование как членов "Команды 29", так и ее сторонников: всех, кто оказывал нам поддержку, сотрудничал с нами, участвовал в гуманитарных и медиапроектах. К сожалению, изменения в Уголовном кодексе, которые вступили в силу в июле этого года, допускают такое развитие событий. В этих условиях продолжение деятельности "Команды 29" создает прямую и явную угрозу безопасности большого числа людей, и мы не можем игнорировать этот риск", - отметили в "Команде 29".

Там уточнили, что все медиапроекты и архив объединения будет удален. "Команда 29" никогда не была формальной организацией, она всегда была коллективом единомышленников. И главным в ней были люди: и сами участники Команды, и все, кто ее поддерживал и симпатизировал ей, и журналисты с правозащитниками, которые работали с нами бок о бок. Поэтому главное сейчас - сохранить людей, ведь люди важнее всего, люди - это мысли, поступки, ценности и устремления. Будут люди - значит будут и новые идеи, и новые проекты", - прокомментировал ситуацию основатель и руководитель "Команды 29" адвокат Иван Павлов.

Как сообщилось, в минувшую пятницу Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29". В регуляторе заявили, что "сайт функционировал в рамках деятельности международной неправительственной организации Spolecnost Svobody Informace, Z.S., включенной Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ". В "Команде 29" заявили, в свою очередь, что будут оспаривать действия прокуратуры и Роскомнадзора.

"Команда 29" была создана семь лет назад. Адвокаты и юристы, входившие в объединение, специализируются на делах, связанных с государственной тайной и безопасностью. В настоящее время они, в частности, защищают обвиняемого в госизмене журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, осужденную за шпионаж бывшего топ-менеджер "Интер РАО" Карину Цуркан. Они также представляют признанные в РФ иноагентами, запрещенные и ликвидированные как экстремистские организации, основанные оппозиционером Алексеем Навальным.

В 2021 году руководитель "Команды 29" адвокат Павлов стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования.

Команда 29

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