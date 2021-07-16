Суд разрешил БСК сбрасывать стоки в реку в Башкирии

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) к Южно-Уральскому управлению Росприроднадзора и признал незаконным отказ ведомства разрешить компании сбрасывать стоки в реку, говорится в решении суда в картотеке арбитражных дел.

Суд обязал управление "в течение 10 дней с момента вступления решения по настоящему делу в законную силу (. . .) выдать акционерному обществу "Башкирская содовая компания" разрешение на сбросы веществ и микроорганизмов в водный объект (. . .) на период с 29 декабря 2020 года по 28 декабря 2021 года", - говорится в судебном документе.

БСК в декабре 2021 года обратилась в региональное подразделение Росприроднадзора за разрешением на сброс в реку сточных вод промплощадки. Ведомство отказало "по причине превышения нормативно допустимых сбросов по ртути".

Суд посчитал, что отказ управления "нормативно не обоснован", а "незаконный и необоснованный отказ управления в выдаче разрешения на сброс веществ в водный объект влечет в силу закона возложение на заявителя обязанности по уплате повышенной платы за негативное воздействие на окружающую среду".

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в инстаграме выразила "категорическое несогласие" с таким решением суда.

"Суд обязал службу выдать разрешение "Башкирской содовой компании" на сброс вредных веществ в реку Белую. Мы должны будем исполнить решение, но обжалуем его ", - сообщила она.

По словам Радионовой, в 2020 году во время очередной проверки инспекторы обнаружили в реке Белой хлороформ и 1,2-дихлорпропан, "количество было такое, что появились донные отложения".

"Мы заявили о недопустимости такого поведения, на что компания ответила интересным ходом: обратилась к нам за разрешением на слив нечистот. "Башсода" хотела легально сбрасывать в реку ртуть, кадмий, свинец и другие вещества - с превышением нормативов по некоторым из них в 10 раз! Мы отказали! Я приезжала с проверкой на их производство и видела совершенно хищническое отношение к природным ресурсам. Взять всё, что можно, ничего не дав природе взамен. (. . .) Мы не можем допустить попадание в реку такого огромного количества загрязняющих веществ. Нормативы едины для всех! Будем оспаривать это решение в вышестоящей инстанции", - подчеркнула Радионова.

"Башкирская содовая компания" является лидером в странепо выпуску кальцинированной соды (62% общероссийского объема), пищевой соды (72%), занимает 17% рынка по производству каустической соды, 26% - поливинилхлорида, является единственным производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного. Кроме того, предприятие выпускает кабельный пластикат, белые сажи, хлористый кальций, соляную кислоту, хлорпарафины, пленки ПВХ.

В декабре 2020 года БСК была деприватизированаhttps://www.interfax.ru/russia/739928. По решению руководства страны Башкирия получила 38,3% акций из госпакета РФ (равного 95,7% акций) во владение и еще 11,7% плюс одну акцию - в доверительное управление.