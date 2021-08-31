БСК оставит сырье с Чанвиньского месторождения на крайний случай из-за дороговизны

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Руководство АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) изучает перспективы доставки сырья для содового производства с Костанокского участка Чанвиньского месторождения известняков, разрабатываемого АО "Березниковский содовый завод" (БСЗ, входит в БСК, Пермский край).

"Руководство считает данный источник самым дорогостоящим и будет использовать его в самом крайнем случае", - говорится в материалах БСК.

В компании считают, что для использования этого сырья понадобятся дополнительные инвестиции, чтобы увеличить мощности карьера и дробильно-сортировочной фабрики БСЗ, а также пропускную способность перегона от станции "Костанок" до станции "Всеволодово-Вильва".

Доказанные запасы Костанокского участка Чанвиньского месторождения известняков превышают 200 млн тонн.

Сейчас основным источником сырья для производства кальцинированной соды остается известняк шихана Шахтау. Поставщиком сырья для предприятия является его зависимое общество - АО "Сырьевая компания", которому принадлежит лицензия на добычу сырья с Шахтау. По предварительным оценкам, запасы известняка составляют около 80 млн тонн, что позволит при текущем уровне добычи продлить срок добычи на месторождении Шахтау до 2044 года.

"Кроме того, результаты научных работ показали, что требуется проведение дополнительных гидрогеологических изысканий с опытными откачками для установления реальных объемов водопритоков и состава подземных вод. (...) Заключен договор со специализированной организацией, и начаты работы по дополнительному изучению геологического строения и гидрогеологических условий месторождения известняков "Шахтау" до абсолютной отметки 0 метров", - говорится в материалах БСК.

Летом 2020 года вокруг БСК начался скандал в связи с попыткой компании начать осваивать новый источник сырья, кроме Шахтау. Год назад говорилось, что запасы Шахтау иссякали и их хватит до 2024 года. БСК получила лицензию до 2039 года на на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау. Шиханы Куштау, Тратау, Юрактау и Шахтау входят в цепочку гор, оставшихся от рифового массива, образовавшегося свыше 230 млн лет назад в тропическом море на нынешней территории Башкирии.

Местные жители и активисты стали протестовать против вырубки леса на Куштау, дошло до столкновений, на митинг выезжал глава Башкирии Радий Хабиров. В результате Куштау получил статус природного памятника, а БСК была деприватизирована через суд.

До деприватизации совет директоров БСК в сентябре 2020 года решил продолжить разработку Шахтау. Весной 2021 года пресс-служба правительства Башкирии сообщила, что новым источником сырья для компании выбрано Худолазское месторождение.

"Башкирская содовая компания" - лидер в России по выпуску кальцинированной соды (62% общероссийского объема), пищевой соды (72%), занимает 17% рынка по производству каустической соды, 26% - поливинилхлорида, является единственным производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного. Кроме того, предприятие выпускает кабельный пластикат, белые сажи, хлористый кальций, соляную кислоту, хлорпарафины, пленки ПВХ.

По решению руководства страны, Башкирия получила 38,3% акций из госпакета РФ (95,7%) во владение и еще 11,7% плюс 1 акцию - в доверительное управление.