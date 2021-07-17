Площадь природных пожаров в Якутии за сутки уменьшилась на 170 тыс. га

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Тридцать восемь природных пожаров потушили за сутки в Якутии - площадь возгораний уменьшилась на 170 тыс. га, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Кобяйского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Хангаласского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 167 очагов природных пожаров", - добавили в МЧС.

Сотрудники МЧС провели работу по прокладке и расширению минерализованных полос вдоль населенных пунктов Терют, Кюерелях, Дикимдя и Сюльдюкар. В целом за сутки в тушении природных пожарах было задействовано 2 128 человек и 293 единицы техники.

Начальник регионального управления МЧС РФ Павел Гарин рассказал, что аэромобильные группировки продолжают свою работу на территории Мирнинского, Горного и Оймяконского районов. В готовности к применению находятся четыре борта авиации МЧС России.

В сообщении пресс-службы отмечается также, что из-за масштабных пожаров в зону задымления попадает 26 населенных пунктов на территории Горного, Сунтарского, Олекминского, Ленского, Мирнинского, Томпонского районов и в Якутске.

Ранее в МЧС рассказали о том, что в Якутии огнем пройдено более миллиона гектаров леса.