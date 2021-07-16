Более миллиона гектаров леса сгорело в Якутии

Тушение лесных пожаров в Якутии Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Более миллиона гектаров леса пройдено огнем в Якутии, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"На территории Республики Саха (Якутия) действует 251 природный пожар на общей площади, пройденной огнем, 1 536 760,7 га, из них 1 323 265,6 га лесная, 213 495,1 га - нелесная", - сказали в ведомстве.

На данный момент площадь активного горения составляет 2 305,14 га.

"Пожарные в течение двух месяцев перемещаются из района в район, а авиацией МЧС России слито около 4,5 тысяч тонн воды, чтобы минимизировать последствия огненной стихии и не допустить трагических последствий. На данный момент ситуация постепенно стабилизируется", - сообщили в ведомстве.