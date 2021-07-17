Лобовое столкновение двух грузовых поездов произошло в Амурской области

Два человека пострадали, еще два погибли

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Лобовое столкновение двух грузовых поездов произошло в субботу в Амурской области, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

Авария произошла на 51 км от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак - Эльга на путях необщего пользования. В результате двое человек из числа локомотивной бригады пострадали, двое погибли, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Тындинским следственным отделом на транспорте Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований транспортной безопасности. Следователи проводят осмотр места происшествия.