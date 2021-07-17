Дым от лесных пожаров не дал спасателям долететь до места столкновения поездов в Приамурье

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Группа спасателей из Зеи Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности не смогла приземлиться на вертолете в непосредственной близости от места столкновения двух грузовых поездов, сообщает пресс-служба центра. Этому помешала дымовая завеса от лесных пожаров в Якутии.

"Группа вылетела на вертолете Ми-8 Амурской авиабазы с аэродрома города Зея на место происшествия в район железнодорожной ветки Улак-Эльга. Однако из-за сложных метеоусловий (сильная задымленность), вертолет приземлился в поселке Горном, откуда до места происшествия спасатели вместе с медиками будут добираться на автомобиле", - говорится в сообщении.

Спасатели оснащены необходимым оборудованием, позволяющим работать на таких происшествиях: двумя комплектами гидравлического аварийно-спасательного инструмента, дискорезами, бензопилами и ручным инструментом.

Лобовое столкновение двух грузовых поездов произошло в субботу на 51 км от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак-Эльга на путях необщего пользования. Два человека человек из числа локомотивной бригады пострадали, двое погибли. Тындинским следственным отделом на транспорте Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований транспортной безопасности.