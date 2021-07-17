Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Нижневартовске
Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Россия" совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижневартовска из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Самолет выполнял рейс сообщением "Южно-Сахалинск - Москва (Шереметьево)".
"В аэропорту Нижневартовска женщине оказана медицинская помощь, в дальнейшем она доставлена в городскую больницу", - говорится в сообщении.
В 17:45 по местному времени рейс вновь отправился по маршруту.