Пассажирский самолет сел в Екатеринбурге с отказавшим автопилотом

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Самолет "Уральских авиалиний" в понедельник производил посадку в Екатеринбурге в ручном режиме после отказа автопилота, проводится проверка, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"26 июля при выполнении рейса U6-206 авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту "Минеральные воды - Екатеринбург" от командира воздушного судна А-320 поступила информация об отказе автопилота. Время посадки в Екатеринбурге - в соответствии с расписанием. Посадка самолета произведена в ручном режиме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" "Интерфаксу" уточнили, что датчик отказа автопилота сработал во время рейса.

"Угрозы безопасности полета не было, самолет произвел посадку штатно в ручном режиме", - подчеркнула в авиакомпании.

Отмечается, что пострадавших нет. На борту лайнера находились 130 пассажиров, в том числе 21 ребенок.

Свердловская транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов.