Якутск и еще 50 населенных пунктов накрыло дымом от лесных пожаров

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Дым от лесных пожаров накрыл в Якутии 51 населенный пункт, в том числе город Якутск, где в воскресенье приостановлена работа местного аэропорта и ограничено судоходство на реке Лена, сообщает ГУ МЧС по республике.

"По данным космического мониторинга Главного управления ЦУКС и взаимодействия с органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС, в зону задымления попадает 51 населенный пункт на территории Горного, Сунтарского, Олекминского, Ленского, Мирнинского, Томпонского, Намского, Хангаласского районов и город Якутск", - говорится в сообщении.

Всего в регионе зарегистрировано 187 очагов природных пожаров.

"За сутки количество природных пожаров увеличилось на 10 очагов, площадь пожаров увеличилась более чем на 100 тысяч гектар за счет прироста площадей на действующих пожарах и обнаружения 22 новых очагов. Сегодня аэромобильные группировки продолжат свою работу на территории Мирнинского, Горного и Оймяконского районов. В готовности к применению находится авиации МЧС России и Министерства обороны РФ", - сказал начальник ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин.