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Энергопотребление выросло в Крыму на треть за месяц из-за аномальной жары

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Компания "Крымэнерго" обращается к жителям и гостям Крымского полуострова с просьбой по возможности снизить потребление электроэнергии в пиковые часы, сообщает пресс-служба государственного унитарного предприятия.

"На фоне повышения температуры на полуострове выросло потребление электрической энергии, достигнув 17 июля значения 1 266 МВт (для сравнения максимальное потребление 17 июня - 979 МВт). Причиной служат одновременное использование потребителями электроемких приборов при постоянной работе охлаждающих установок, кондиционеров и вентиляторов", - говорится в пресс-релизе.

Особенно увеличилось энергопотребление в курортных городах: в Феодосии, Евпатории, Ялте, Саках, а также в столице республики Симферополе.

"Провода и трансформаторы греются, работая в предельных температурных режимах. Перегрузки вызывают точечные технологические нарушения в сетях и служат причиной отключения электричества", - отмечают специалисты.

По данным крымского гидрометцентра, 16-20 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы (дневные максимумы - до плюс 37-38 градусов).

Крым Крымэнерго

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